Nestlé praat met EQT over huidverzorgingstak

Die prijs zou betekenen dat het om één van de grootste deals in Europa dit jaar gaat. Bestuurders van het Zwitserse bedrijf hebben al meermaals aangegeven dat de huidverzorgingstak niet echt tot de kernactiviteiten van Nestlé behoort. Nestlé maakt naast verzorgingsproducten ook levensmiddelen.

De transactie zal nog moeten worden goedgekeurd door onder meer toezichthouders en wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar afgerond. Er werken bij Nestlé Skin Health ongeveer 5000 mensen, in 40 landen. Verschillende partijen, waaronder het in Amsterdam genoteerde Unilever, hadden naar verluidt ook interesse in de divisie.