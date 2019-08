Naspers investeert in Indiase start-up

De in Bangalore gevestigde start-up heeft naar eigen zeggen een netwerk van meer dan 2 miljoen 'sociale verkopers' in 700 steden in India, in bijvoorbeeld de kleding-, wellness- en elektronicabranches.

Naspers brengt zijn consumenteninternetactiviteiten in september naar de beurs in Amsterdam. Die tak gaat Prosus heten. Het is niet duidelijk hoeveel geld Naspers precies in Meesho steekt.