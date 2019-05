Volvo slaat slag op markt voor batterijen

Volvo is in handen van het eveneens Chinese Geely. Het merk is van plan de komende tijd de nodige elektrische varianten op de weg te krijgen. Tegen 2025 moet het bij minstens de helft van de verkopen van Volvo om een elektrische auto gaan.

Automakers wereldwijd steken de komende jaren honderden miljarden in de ontwikkeling van elektrisch rijden. Bij Volvo gaat het om 5 procent van de totale omzet, wat neerkomt op ruim 1 miljard dollar per jaar.