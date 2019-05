VEB wil duidelijkheid van ING over Commerzbank

"ING heeft deze geruchten niet bevestigd maar ook niet ontkend. Hoewel ING niet op ieder marktgerucht hoeft te reageren, is het in de ogen van de VEB in het belang van een zuivere koersvorming van het ING-aandeel dat zij duidelijkheid geeft over bovenstaande geruchten."

De beleggersvereniging wijst in een brief aan ING verder op een Europese verordening waarin staat dat partijen als ING verplicht zijn zogeheten voorwetenschap openbaar te maken. De VEB maakt hieruit op dat ING wel openheid van zaken moet geven over de vermeende interesse in het Duitse financiële concern.

Ook UniCredit zou het wel zien zitten om Commerzbank in te lijven. De Italiaanse bank heeft inmiddels wel op de berichtenstroom gereageerd. UniCredit stelde dinsdag in een korte verklaring dat er nog geen contracten met zakenbanken zijn getekend "gerelateerd aan enige potentiële marktoperatie waarover geruchten gaan".