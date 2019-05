Mooie winsten op Amerikaanse beurzen

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 25.637 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2850 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot 7812 punten.

De handelskift tussen de VS en China houden al een aantal dagen de beurzen in hun greep. Maandag kregen de Amerikaanse beurzen een stevige knauw te verwerken toen die strijd leek te escaleren, maar een dag later sloegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping weer een verzoenendere toon aan en maakten de beurzen weer wat terrein goed. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei binnenkort af te reizen naar Peking voor nieuw overleg.

Macy's

Ook reageerde beleggers op een reeks macro-economische cijfers. Zo bleek de bedrijvigheid van de industrie in de regio New York veel harder te groeien dan gedacht. De algehele industriële productie daalde vorige maand onverwachts. Verder kauwden beleggers ook op de detailhandelsverkopen, die onverwacht terugliepen.

Bij de bedrijven zakte winkelbedrijf Macy's 0,9 procent na cijfers. De warenhuisketen sloot de voorbije meetperiode af met een lagere omzet en winst, maar deed het toch beter dan de verwachting van analisten. De vergelijkbare omzet groeide wel.

Alibaba

De in New York genoteerde Chinese webwinkelreus Alibaba (plus 2,2 procent) voerde zijn omzet met ruim de helft op. De winst ging met een derde omhoog. Maker van medische apparatuur Agilent Technologies werd fors lager gezet na tegenvallende cijfers. Het aandeel verloor dik 11 procent.

De euro was 1,1204 dollar waard, tegen 1,1205 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 62,13 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 71,90 dollar per vat.