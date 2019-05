Rondscheuren met één miljard

De roemruchte stratenrace, voor het eerst gehouden in 1927, gaat vanuit het Noord-Italiaanse Brescia naar Rome, en zo snel mogelijk terug. Uiteindelijk zou Stirling Moss in 1955 over de 1000 mijl slechts 10 uur en 7 minuten doen. Een gemiddelde dus van 160 km/h.

Inmiddels is de Mille Miglia geen snelheidsrace meer, maar een regelmatigheidsrace. De deelnemers rijden nog wel degelijk erg hard, terwijl de totale waarde van alle deelnemende auto’s een miljard euro overstijgt.

Organisator van klassieker-evenementen Jan-Peter Neijmeiers (l.) en wijnkoper Hans Hulsbergen, voor de Lagonda die ooit van acteur Clark Gable was.

De tot Zwitser genaturaliseerde Hans Hulsbergen, samen met Alan Hulsbergen eigenaar van het Italiaanse wijnhuis Villa Trasqua, weet ook dit jaar weer veel Nederlanders te mobiliseren voor de knotsgekke tocht door Italië. Robert Hoogstra, de man achter Euroma, met niet alleen passie voor ondernemen, maar zeker ook voor auto’s, rijdt een prachtige Alfa Romeo.

Vader en dochter Schoenmakers, André en Emma, voor hun AC Bristol.

Die Italiaanse klassieker is geprepareerd door Andre Schoenmakers die doet in tuinmeubelen en die S2 Classic Cars runt in Hengelo. Daar is ook de Alfa geprepareerd van Kees-Jan Honig, eigenaar van deurenfabriek Condoor. „Een droom die uitkomt, dat is de Mille Miglia”, zegt hij. ,,Elke autoliefhebber kent de Mille, iedereen heeft beelden gezien, soms op televisie, sommigen hebben als toeschouwers de race gevolgd in Italië. Maar meerijden is natuurlijk het maximaal haalbare. Dat is gelukt. Geweldig.”

Kees-Jan Honig en Robert Hoogstra met hun navigators bij de klassieke Alfa’s waarin zij rijden.

In geen enkel land is de liefde voor auto’s beter voelbaar dan in Italië. Naar verluidt staan er langs de hele route zo’n miljoen toeschouwers. Alan Hulsbergen omschrijft de Italiaanse passie voor klassieke auto’s treffend: „In Italië weten ze alle factoren die het leven mooi en aangenaam maken, kundig te mixen. Zodat iedereen er plezier aan heeft. Zelfs de politie geniet. Als je als motoragent uitverkoren bent om de Mille Miglia te mogen begeleiden, dan zal dat voor altijd op je cv staan. Alleen de beste motoragenten zijn goed genoeg om de rijders door het hectische Italiaanse verkeer te loodsen.”

Porsche Gelderland-baas Mark Wegh met reclameman Patrick van der Heijden, voor een Porsche 356.

Er is zelfs Nederlandse Formule 1-historie aanwezig. Max Verstappen komt volgend jaar in mei met zijn collega-coureurs naar Zandvoort, voor de Heineken Dutch Grand Prix. Toen Max nog niet bestond, reed lang geleden Dries van der Lof al in de F1, als allereerste Nederlander. Met nummer 292 rijdt kleindochter en coureur Shirley van der Lof de Mille Miglia, in een mooie Renault 4 CV, uit 1952.

Hans van der Kwast, oprichter en topman van autobedrijf Stern neemt samen met zijn zoon Erik van der Kwast plaats in een vooroorlogse Alvis Speed. Allen vol goede moed om de ruim 1600 kilometer in vier dagen te finishen in Brescia. Meedoen is geweldig, maar het gaat om het aankomen bij de finish, dat weet ook Scott Eastwood, zoon van filmlegende Clint Eastwood. Een andere grote naam in de Mille Miglia.