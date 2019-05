,Ik betaal meer belasting dan Fiat Panda-rijder’

Gastheer Sander Schnitger feliciteerde één van de nestoren van de Nederlandse luchtvaart. Martin Schröder bereikte de gezegende leeftijd van 88 jaar. Hij kreeg een groot applaus en een bos bloemen, plus de felicitaties van onder meer drone-ondernemer prins Pieter-Christiaan en operationeel directeur Marja Eijkman van het Nederlands Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium. „Politiek en luchtvaart moeten beter naar elkaar luisteren”, gaf Schröder mee als wijze les uit zijn lange leven.

Marja Eijkman, directeur NLR, met Martin Schröder.

Maar in de praktijk lijken de twee steeds verder uit elkaar te drijven, tot grote zorg van onder meer voorzitter Schnitger: „De politiek moet stoppen met navelstaren. Er wordt voortdurend gekeken naar problemen, in plaats van oplossingen.”

Mattijs ten Brink, topman van Transavia, was gevraagd om te spreken over zijn visie op de toekomst. Het valt hem op dat de politiek steeds eenzijdig naar belastingen grijpt in verband met duurzaamheid. Ook deelde hij een stootje uit aan zijn ‘vriend’ kamerlid Jan Paternotte van D66, die onjuiste feiten de wereld zou inslingeren. ,,Hij zegt dat ik minder belasting betaal voor een volle tank dan iemand met Fiat Panda. Dat is gewoon niet waar, per vlucht tik ik €350 af voor CO2-uitstoot en dat loopt de komende jaren op.”

Transavia-topman Ten Brink ziet wel degelijk dat de wereld verandert en dat de sector voor belangrijke uitdagingen staat. „De passagiers vragen ons ook wat we doen aan duurzaamheid. We kunnen niet alles fixen, dat moet in de hele keten gebeuren. Overigens verwacht ik dat we in toekomst een persoonlijk CO2-budget krijgen, dat we naar eigen inzicht kunnen besteden. En dat moet dalen.”

Luchtvaart-voorman Frank Allard (l.), Schiphol-topper Birgit Otto (m.) en NLF-secretaris Anne Cor Groeneveld.

Anne Cor Groeneveld, secretaris van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds, wees op het spoorloos verdwijnen van groeiruimte voor Schiphol. „We kunnen wel één miljoen bewegingen op de landingsbanen van Schiphol kwijt. Door beperkingen en het achterhaalde Alders-akkoord staan we nu op 500.000 bewegingen, met alle gevolgen van dien”, aldus Groeneveld.

Operationeel directeur Birgit Otto van Schiphol was zeer voorzichtig over de huidige impasse waarin de sector is geraakt, door de groeistop van Schiphol. ,,We hopen eruit te komen, met gematigde groei na 2020”, zei ze.

V.l.n.r. reisbranche-voorman Frank Oostdam, Tineke Schröder, cyberdeskundige Pieter Cobelens en reisondernemer René Klawer

Reisondernemer René Klawer pleitte voor herstel van de gouden driehoek: een gezamelijke visie van luchthaven, diens grootste gebruiker KLM en de overheid. KLM leek de afgelopen tijd moeite te hebben om de groei bij te benen, als gevolg van een krapte aan piloten, maar daar is volgens hoofd van de vliegdienst Vincent van Hooff van KLM een eind aan gekomen. KLM zat in april weer in de plus, na een forse dip in het eerste kwartaal. ,,We lopen op schema. Het gaat hartstikke goed met het aannemen van nieuwe piloten.”

Maarten van As (l.), Anniek Dubbelboer (m.) van Air Cargo Netherlands en Roberto ter Hark, wethouder van Noordwijk.