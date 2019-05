VEB eist openheid ING over interesse in Commerzbank

Dat schrijft de beleggersvereniging VEB in een brief aan ceo Ralph Hamers van ING. Diverse media meldden de afgelopen dagen dat ING inmiddels een adviseur in de arm heeft genomen voor de overname van Commerzbank. Eerder al lekte uit dat de Nederlandse bank bij de Duitse politiek een lobby is gestart voor de overname, en hierbij zou hebben aangeboden om het hoofdkantoor naar Frankfurt te verhuizen.

De daling van de aandelen ING op de beurs kan volgens VEB-voorzitter Paul Koster niet los gezien worden van alle publicaties. „Of de geruchten waar zijn of niet is minder relevant. Bij het achterwege blijven van een (pers)bericht van ING worden beleggers op het verkeerde been gezet”, schrijft hij.

Bekijk ook: ING huurt adviseurs in voor overname Commerzbank

ING volgens de VEB wettelijk verplicht openheid van zaken te geven als geruchten de koers van het aandeel beïnvloeden. „Eveneens is misleiding van het beleggend publiek waarschijnlijk”, waarschuwt Koster.

De VEB vindt een overname van het kwakkelende Commerzbank hoe dan ook geen goed idee. Als ING het toch van plan is, eist de beleggersvereniging een aparte aandeelhoudersvergadering: „Een dergelijke majeure operatie kan alleen tot een succes leiden als ING haar eigen zaken op orde heeft”, verwijst Koster naar de problemen van de bank bij het tegengaan van witwassen. „Al met al bestaat de indruk bij de aandeelhouders dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen van ING voorlopig niet in control is.”

Het Italiaanse UniCredit wordt ook in verband gebracht met Commerzbank. Dinsdag meldde persbureaus Reuters en Bloomberg dat UniCredit zakenbank JPMorgan Chase & Co heeft ingehuurd voor de overname. Opvallend genoeg zou ING voor de kleinere boutique Perella Weinberg Partners hebben gekozen.

Op last van de Italiaanse beurswaakhond bracht UniCredit diezelfde avond een persbericht naar buiten. Hierin verklaarde bank dat het ’geen mandaat heeft afgegeven in verband met de huidige marktspeculaties’.