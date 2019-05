Arcadis stelt omwisselratio dividend vast

Eerder stemden aandeelhouders in met het voorgestelde dividend van 0,47 euro, waarbij ze de mogelijkheid hadden dit in contanten of in aandelen te ontvangen. Zowel het contante dividend als het aandelendividend wordt vrijdag aan aandeelhouders betaald.

