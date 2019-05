Ajax stelt 34e landstitel veilig

Lasse Schöne bracht Ajax in de 37e minuut op voorsprong. Youssef El Jebli maakte drie minuten later gelijk. Weer vier minuten later maakte Nicolás Tagliafico het tweede doelpunt van Ajax. In de tweede helft tekende Dusan Tadic met zijn 27 en 28e competitietreffer ook nog voor 3-1 en 4-1. Zo werd de Serviër samen met PSV'er Luuk de Jong topscorer van de eredivisie.

Ajax kon de titel sinds zondag al nauwelijks meer ontgaan. De club verdedigde in de laatste speelronde een voorsprong van drie doelpunten en veertien doelpunten op PSV.