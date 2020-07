Injectie van €20 miljoen voor verticale landbouw

De technologie maakt het mogelijk in stedelijke omgevingen op grote schaal verse groenten te verbouwen, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Volgens PlantLab kan in een ruimte met een oppervlakte van slechts twee voetbalvelden genoeg geproduceerd worden om een stad van honderdduizend inwoners dagelijks van 200 gram groente te voorzien.

PlantLab beschikt over een commerciële productielocatie in Amsterdam. Met het investeringsgeld wil de scale-up meer indoor productielocaties openen in onder meer Nederland, de Verenigde Staten en op de Bahama’s. Bij het bedrijf werken inmiddels meer dan zestig mensen.

Minder water

De productielocaties van PlantLab kunnen overal ter wereld staan, zelfs op onvruchtbare grond of midden in stedelijke gebieden. De gewassen groeien dankzij temperatuur-, vocht- en lichtregulatie uit tot hun volledige potentie, terwijl er 95% minder water nodig is. Licht komt van speciaal ontwikkelde LED’s, die de specifieke kleur licht geven die de plant nodig heeft voor fotosynthese. „Onze technologie maakt het mogelijk om overal ter wereld, dichtbij de consument te produceren”, aldus PlantLab-ceo Michiel Peters. „Hierdoor hoeft voedsel niet meer over lange afstanden getransporteerd te worden, wat direct leidt tot minder CO2-uitstoot, lagere kosten en minder voedselverspilling.”

Investeringsmaatschappij De Hoge Dennen investeerde eerder in online supermarkt Picnic, saladeproducent De Menken Keuken en in elektrische fietsenmerk QWIC. CFO Jelle Roodbeen: „We denken dat de technologie van PlantLab wereldwijd een verschil zal gaan maken.”