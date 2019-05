Omzetgroei voor Pharming

Pharming zette een product-omzet van 35,2 miljoen euro in de boeken. Dat is 19,5 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat steeg met 49 procent tot 12,2 miljoen euro, onder meer door een striktere kostenbeheersing. De nettowinst kwam uit op 6,7 miljoen euro, 23 procent meer dan een jaar terug.

De productverkopen in de Verenigde Staten stegen met 21 procent en waren vergelijkbaar met die in het laatste kwartaal van 2018. Dat komt door "het licht dempende effect van de jaarlijkse verlengingen van de ziektekostenverzekering voor patiënten in de Verenigde Staten". In Europa en de rest van de wereld wisten de verkopen zich te handhaven, voornamelijk doordat een dalende orderinstroom bij verkooppartner SOBI in bepaalde Oost-Europese markten werd gecompenseerd door groei in de door Pharming direct bediende landen.

Wachten op goedkeuring

Het bedrijf wist het eigen vermogen te verbeteren tot 69,1 miljoen euro. Topman Sijmen de Vries verwacht de rest van het jaar, ondanks concurrentiedruk, een aanhoudende omzetgroei. Die wordt gedreven door een toenemend aantal patiënten. Ook blijft Pharming volgens de bestuurder goede vooruitgang boeken met zijn pijplijn.

Zo wordt binnenkort goedkeuring verwacht voor de start van de eerste klinische studie in pre-eclampsie, van toezichthouders in Nederland en Australië. Ook denkt het bedrijf in de tweede helft van het jaar te beginnen met een klinische studie met zijn medicijn Ruconest voor de behandeling van acuut nierfalen in patiënten die stentbehandelingen ondergaan, onder begeleiding van onderzoek met contrastvloeistof.