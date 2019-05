SBM Offshore krikt omzet op

De omzet steeg met 18 procent tot 456 miljoen dollar vergeleken met een jaar eerder. Bij de divisie Lease and Operate daalden de inkomsten maar bij het onderdeel Turnkey verdrievoudigde de omzet. Turnkey profiteerde onder meer van meer werkzaamheden voor het Johan Castberg-olieveld in Noorwegen, waarbij SBM diensten verleent aan Statoil.

Topman Bruno Chabas zei dat de prestaties van SBM in de afgelopen periode in lijn liggen met de doelstellingen en dat het bedrijf goed heeft gepresteerd. De projecten in uitvoering verlopen zoals verwacht. Het FPSO-project Liza Destiny ligt op koers bij een werf in Singapore en is de laatste bouw- en commissiefase ingegaan.

SBM handhaaft zijn prognoses voor een omzet van circa 2 miljard dollar en een bedrijfsresultaat (ebitda) van ongeveer 750 miljoen dollar in heel 2019.