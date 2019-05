Huiseigenaar wil woning nu niet verduurzamen

Dat staat in een onderzoek van het Nibud, oftewel het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. 43 procent van de 1500 ondervraagde woningbezitters wilde zijn woning voorlopig niet gaan aanpakken.

Meer dan de helft van de huiseigenaren vindt verder dat de overheid hen financieel moet ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun woning. Bijna de helft van de ondervraagden wacht dan ook op mogelijke regelingen hiervoor.

Afwachtendheid

„Wat het meest opvalt is de grote afwachtendheid. Mensen hebben geen enkel idee van waar ze rekening mee moeten houden”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart bij de NOS. „Je huis energiezuiniger maken is iets anders dan een nieuwe keuken kopen. Zo’n keuken, dat wil je graag. Maar verduurzamen, dan ga je eerst rekensommetjes maken of het wel rendabel is.”