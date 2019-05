’AIVD-onderzoek naar spionage door Huawei’

De AIVD onderzoekt of er een link is met spionage door de Chinese overheid, zo vertellen inlichtingenbronnen aan de Volkskrant.

De AIVD wil niet reageren op vragen over het onderzoek. „We zeggen niet of het klopt of dat het niet klopt. We reageren sowieso nooit op vragen over mogelijk lopende onderzoeken omdat dat ons werk kan bemoeilijken”, zegt een woordvoerder.

Vodafone/Ziggo en KPN willen ook niet inhoudelijk reageren. T-Mobile/Tele2 is „niet op de hoogte” van een operatie waarbij de AIVD betrokken is.

Een woordvoerder van Huawei zegt dat het Chinese bedrijf niet meewerkt aan spionage.