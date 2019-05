Omzetdaling voor DPA

DPA gaf vorig jaar aan zich meer te willen richten op zijn kernactiviteiten. Daarom werden verschillende bedrijfsonderdelen waaronder ingenieursbureau Cauberg Huygen verkocht, verzelfstandigd of beëindigd. "Dit heeft zijn weerslag op de omzet en winst. Bovendien hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een hoger dan gebruikelijke uitstroom van professionals", aldus topman Eric Winter.

De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt blijft van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers, aldus het bedrijf. Eind maart waren 1255 professionals in loondienst van DPA, tegen 1314 begin januari.

In de meetperiode van 2019 kwamen de opbrengsten uit op 36,7 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 39,8 miljoen euro. DPA zette een brutowinst in de boeken van 10,5 miljoen euro, van 11,6 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde overigens 1,9 miljoen euro. Dat was 1,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018. DPA merkt ook op dat het kwartaal één werkdag minder telde dan een jaar eerder. Dat had een impact van 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op onder meer de brutowinst.