Kaartenmaker AND haalt meer omzet

Topman Thierry Jaccoud benadrukt dat een ''sterke prestatie in het eerste kwartaal in het bijzonder bemoedigend is'' omdat het een resultaat is van het diverse klantenbestand dat AND opbouwde. Daarnaast blijft kostendiscipline een topprioriteit. De kosten in de eerste drie maanden van 2019 daalden volgens de maker van digitale kaarten ¨significant''.

Concrete cijfers noemde AND niet in zijn handelsbericht. AND noemt verder de levering van een HD-kaart aan een dochterbedrijf van een Europese autoleverancier een belangrijke mijlpaal.