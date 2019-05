TomTom betaalt aandeelhouders €750 miljoen

TomTom gaat aandelen consolideren na het beursslot op woensdag 22 mei op Euronext Amsterdam.

Daarbij worden iedere zestien uitgegeven gewone aandelen geconsolideerd in negen nieuwe aandelen, wat resulteert in een kapitaalbetaling van 5,74 euro per resterend aandeel.

TomTom rondde in april de verkoop van Telematics aan het Japanse bandenmerk Bridgestone af.

Voor die tak, die zich bezighoudt met voertuigvolgsystemen en vlootbeheer, betaalde Bridgestone 910 miljoen euro. De verkoop werd in januari aangekondigd.