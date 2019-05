'Drukke cijferdag op Damrak'

NN kwam met een handelsbericht naar buiten en zag de winst in het eerste kwartaal stijgen. De verzekeraar deed onder meer goede zaken in eigen land en met zijn levensverzekeringentak in Japan. De nettowinst kwam uit op 512 miljoen euro, tegenover 399 miljoen euro een jaar eerder in dezelfde periode. Analisten hadden gemiddeld juist gerekend op een wat lagere winst.

SBM Offshore zette afgelopen kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet en handhaafde de prognoses voor heel 2019. Volgens topman Bruno Chabas van de maritiem oliedienstverlener liggen de prestaties in lijn met de doelstellingen en heeft het bedrijf goed gepresteerd.

Handelsupdates

Biotechnoloog Pharming zag de omzet in het eerste kwartaal flink groeien. Ook de winst dikte aan. Topman Sijmen de Vries verwacht de rest van het jaar, ondanks concurrentiedruk, een aanhoudende omzetgroei. VolkerWessels moet in het eerste kwartaal opnieuw een voorziening nemen op het sluizenproject OpenIJ. Het bouwbedrijf zette nog eens 4 miljoen euro apart voor tegenvallers bij de bouw van sluizen in IJmuiden. De omzet nam toe en het orderboek was volgens het bedrijf nog nooit zo vol.

Detacheerder DPA en kaartenmaker AND kwamen ook met handelsupdates. Euronext bracht woensdag nabeurs de cijfers naar buiten. De exploitant van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Dublin en Lissabon, boekte in het eerste kwartaal meer omzet. Het beursbedrijf profiteerde onder meer van de eerdere overname van de Ierse beursuitbater en verwacht de overname van de Noorse beursuitbater Oslo Børs in juni af te ronden.

Verkoop Telematics

Navigatiedienstverlener TomTom liet weten op maandag 27 mei de circa 750 miljoen euro uit de verkoop van zijn Telematics-divisie uit te keren aan aandeelhouders. TomTom rondde in april de verkoop van Telematics aan het Japanse bandenmerk Bridgestone af.

De euro was 1,1207 dollar waard, tegen 1,1205 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 62,39 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder en kostte 72,15 dollar per vat.