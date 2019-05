Nikkei lager na tegenvallende resultaten

In Tokio eindigde de Nikkei-index 0,6 procent lager op 21.062,98 punten. Japan Display verloor ruim 3 procent. De maker van beeldschermen leed voor het negende kwartaal op rij een verlies. Mitsubishi UFJ Financial Group zakte 3,6 procent tot het laagste niveau sinds november 2016, na een winstdaling in het afgelopen boekjaar. Ook concurrent Mizuho Financial Group zag de jaarwinst flink afnemen en raakte 1,5 procent aan beurswaarde kwijt.

De beurzen in China gingen licht vooruit. In Shanghai stond de beursgraadmeter tussentijd 0,4 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. Washington plaatste het niet beursgenoteerde Huawei op een zwarte lijst omdat het bedrijf samenwerkt met de Chinese regering en Peking de netwerkapparatuur zou kunnen gebruiken om Amerikanen te bespioneren. In Sydney steeg de All Ordinaries 0,5 procent en de Kospi in Seoul daalde 1,2 procent.