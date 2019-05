Zon schijnt weer boven het Damrak

De AEX stond om vier uur 0,5% hoger op 555,8 punten. De AMX ging 0,1% achteruit naar 769 punten.

Elders in Europa was de stemming ook positief. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen 0,2% tot 0,8%

De Amerikaanse beurzen zetten het sterke herstel van de voorgaande twee dagen voort. Na een half uur handelen stond de Dow Jones-index 0,8% hoger en had de Nasdaq-index 0,9% gewonnen.

Het nieuws dat president Trump de Chinese telecomfabrikant Huawei van de Amerikaanse markt wil weren, zien beleggers slechts als een speldenprikje. Zeker na het bericht dat de VS de invoering van extra importheffingen op auto’s uit Europa en Japan gaat uitstellen, gaan velen ervan uit dat de VS en China binnen een paar maanden een handelsakkoord sluiten.

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) deelt het enthousiasme bij beleggers niet. „De verschillen tussen de VS en China zijn groter dan gedacht. Bij Trump is het niet alleen retoriek. Hij heeft de importtarieven immers verhoogd. Ik heb twijfels of de economische groei in de tweede jaarhelft zal aantrekken zoals algemeen wordt verwacht, zeker als het handelsconflict lang aanhoudt.”

De schade die de beurzen sinds het oplaaien van het handelsconflict hebben opgelopen, noemt hij erg bescheiden. „In de beurskoersen zit de optimistische verwachting dat de bedrijfswinsten in het tweede halfjaar duidelijk zullen verbeteren. Bovendien zijn er naast het handelsconflict onzekerheden rond onder meer Italië.”

NN Group uit de gratie

In de AEX blonk speciaalchemiebedrijf DSM met een winst van 2,3% uit. Zorgtechnologiebedrijf Philips kreeg er 1,8% bij. RD Shell werd gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,7% meer waard, geholpen door de verder aantrekkende olieprijzen.

NN Group wist het eerdere verlies in een plus van 0,6% om te buigen. De kwartaalcijfers riepen gemengde reacties op. Voor KBC waren deze reden het advies voor de verzekeraar te verlagen van ’kopen’ naar ’toevoegen’.

ABN Amro bleef met een min van 0,3% achter. Woensdag had de bank na de publicatie van de kwartaalcijfers nog terrein gewonnen.

Bij de middelgrote fondsen stond kunstmestproducent OCI met een plus van 2,9% bovenaan. SBM Offshore won 0,3%. De maritiem oliedienstverlener zette afgelopen kwartaal een hogere omzet in de boeken en handhaafde de prognoses voor heel 2019.

Smallcap Pharming won 5,6%, na de presentatie van meevallende kwartaalcijfers. VolkerWessels verloor 0,5% na een nieuwe voorziening voor het sluizenproject OpenIJ. Volgens analisten van ING heeft het bouwbedrijf een solide kwartaal achter de rug en was de maatregel voorzien.

AND topper

Op de lokale markt stal de maker van digitale kaarten AND de show met een koerssprong van 73%, in reactie op de sterk meevallende kwartaalcijfers. Euronext steeg met 3,8% naar een recordniveau, na goed ontvangen resultaten en de toestemming van aandeelhouders om de de Noorse beurs in te lijven.

Aan de andere kant dook detacheerder DPA 5,1% omlaag. De daling van de kwartaalomzet zorgde voor verkoopdruk.

