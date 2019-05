Optimisme door nieuwe collecties bij Burberry

De collecties van mode-ontwerper Riccardo Tisci werden goed ontvangen. De impact op de resultaten van die kledinglijnen is nog niet heel duidelijk, aangezien ze pas vanaf februari volledig te koop waren. De verkopen stegen op vergelijkbare basis met 2 procent. De totale omzet bleef nagenoeg gelijk op 2,7 miljard pond. De nettowinst ging van 294 miljoen naar 339 miljoen pond.

Burberry is van plan meer te investeren in groei in China. Veel Chinese consumenten geven hun geld tegenwoordig liever in eigen land uit. Het modehuis bevestigde verder zijn eerder afgegeven doelstellingen voor het hele jaar.