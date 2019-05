Weer grote aandeleninkoop bij Sony

In februari kwam Sony al met een inkoopprogramma van 100 miljard yen dat in maart werd afgerond. Dat was toen de grootste aandeleninkoop door het elektronicabedrijf ooit. Met het inkopen van eigen aandelen wil Sony zijn aandelenwaarde opkrikken en aandeelhouders belonen met het oog op uitdagende marktomstandigheden en de achterblijvende beurskoers.

