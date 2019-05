'Finnen azen op lifttak ThyssenKrupp'

ThyssenKrupp ziet zelf meer heil in het apart naar de beurs brengen van zijn tak die liften maakt, een van de best presterende onderdelen van het concern. Een overname door een branchegenoot zou op dezelfde mededingingsbezwaren kunnen stuiten die de beoogde fusie van zijn Europese staalactiviteiten met die van Tata Steel de das omdeden.

De opbrengsten van een beursgang zijn hard nodig, omdat gelijktijdig met het mislukken van de Tata-deal een streep werd gezet door de opsplitsing van ThyssenKrupp, die voor meer efficiëntie moest zorgen. ThyssenKrupp verwacht dit jaar verlies te lijden en kondigde aan 6000 banen te schrappen.