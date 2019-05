'Euronext op koers wat betreft kosten'

Euronext kwam eerder met de doelstelling om de kostenaanwas dit jaar beperkt te houden tot lage enkelcijferige groei. Uitgaande van het kostenniveau in het eerste kwartaal, lijkt dat wel te gaan lukken, denkt ING.

De exploitant van de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs en Brussel kende in de voorbije verslagperiode verdere groei, onder meer dankzij de eerdere overname van de Ierse beurs. Die telt pas sinds het tweede kwartaal van vorig jaar volledig mee in de resultaten.

Positief

De nettowinst daalde wel met 6,6 procent tot 56,1 miljoen euro. Maar kenners hadden hier op een grotere terugval gerekend. Volgens ING vielen onder meer de belastingen voor het bedrijf lager uit dan voorzien.

Een analist van Citi noemt zowel de omzet als de winst beter dan de consensus, wat volgens hem positief is voor de waarde van het aandeel. Hij hoopt dat Euronext snel meer informatie kan geven over de plannen om Oslo Børs in te lijven.

Achter het bod

Euronext is om de Noorse beursuitbater in een overnamestrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq, maar lijkt deze in zijn voordeel te beslechten. Meer dan de helft van de aandeelhouders staat achter het bod van Euronext. Bij JPMorgan wijst een analist erop dat het inlijven van Oslo Børs "strategisch verstandig" is en de winst in 2020 met een eencijferig percentage kan stuwen.

ING handhaaft zijn koopadvies voor Euronext, met een koersdoel van 65 euro. Het aandeel zat donderdag in de lift. Omstreeks 09.55 uur noteerde Euronext 1,9 procent hoger op 62,30 euro.