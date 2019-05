Aandeelhouders Euronext geven groen licht inlijving beurs in Oslo

Euronext is om de Noorse beursuitbater in een overnamestrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq, maar lijkt deze in zijn voordeel te beslechten. Meer dan de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs staat achter het bod van Euronext.

Euronext denkt de deal in juni af te ronden. Topman Stéphane Boujnah stelde eerder deze week in een toelichting op de kwartaalresultaten dat zijn bedrijf uiteindelijk alle aandelen van Oslo Børs wil kopen.

DFT-verslaggever Edwin van der Schoot, was aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van Euronext.