Pearl-moeder half miljard rijker

Dat meldt het concern donderdag in een tussentijds bericht. HAL verstrekt geen winstverwachting voor 2019.

Grandvision vormde het grootste belang van HAL holding. Eind maart 2019 bedroeg de beurswaarde van zijn 76,72% belang in deze optiekketen €3,8 miljard. Eind vorig jaar was dat €3,7 miljard.

HAL’s totale nettovermogenswaarde, waarin al zijn belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen, en de niet-beursgenoteerde ondernemingen tegen boekwaarde, was €11,76 miljard groot.

Dat is een toename van €521 miljoen sinds eind 2018 voor de Rotterdamse investeerder in webwinkel CoolBlue, nog voor betaling van het dividend.

De waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille is met € 170 miljoen gedaald.

Zijn minderheidsbelangen in Vopak, Boskalis, Safilo en SBM Offshore bedroeg €4,5 miljard, vergeleken met €4,1 miljard eind 2018.

HAL is de investeringsmaatschappij die havenfamilie Van der Vorm oprichtte nadat zij haar Holland Amerika Lijn had verkocht. Dat liet recent zijn oog ook op energiebedrijf Eneco vallen.

Over het eerste kwartaal steeg de vergelijkbare winkelomzetten met 5%. Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal is €107 miljoen.

