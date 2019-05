Brussel beboet banken voor dik miljard euro

Dat meldt de Europese Commissie donderdag in een persbericht over manipulatie in het verleden van onder meer de euro.

Het gaat om een groep van valutahandelaren bij de zakenbanken die in chatrooms onderling afspraken maakten over het heimelijk verhogen van tarieven om daarvan vervolgens onderling te profiteerden.

Daardoor betalen uiteindelijk beleggers veel te veel voor hun transacties, aldus de Europese Commissie. Eurocommissaris Vestager stelde dat het met de boete duidelijk wil maken dat het op geen enkel onderdeel van de financiële markten samenspanning zal tolereren.

De samenspanning had ludieke namen zoals ’Three Way Banana Split’, en kon vijf jaar lang opereren, van 2007 tot 2013. Het tweede kartel duurde van 2009 tot 2012 en hade de bijnaam ’Essex Express’.

De manipulatie van alle belangrijke handelsmunten gebeurde intern bij grote zakenbanken als JPMorgan, Barclays en Citigroup die transacties verrichten voor klanten.

Het Britse Barclays moet €210,3 miljoen betalen, Citigroup €310,8 miljoen, JPMorgan €228,8 miljoen. RBS dient €249,2 miljoen af te tikken en MUFG Bank, de grootste van Japan en actief in Nederland, moet €69,8 miljoen afdragen aan Brussel.

De banken moeten verbeteringen in hun handelssystemen aanbrengen en controles opvoeren.

De Zwitserse zakenbank UBS bleef buiten schot. Het ontliep een boete van €285 miljoen omdat het als een van de eerste banken de Europese Commissie op de hoogte stelde van de massale fraude met wisselkoersen bij twee groepen banken.

