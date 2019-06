Webshop diervoer Chewy gesmuld op beurs

Het gaat in de dierensector om groot geld: het bedrijf dat in 2011 begon heeft orders ter waarde van $3,53 miljard verwerkt.

De online verkoper van voeding en accessoires voor huisdieren uit Dania Beach in Florida zette de prijs per aandeel voor de introductie op $22 per stuk.

De gesuggereerde prijs ging al in stappen omhoog, van aanvankelijk $17 tot $19 en later $19 tot $21 per aandeel.

Daar gingen beleggers met $39 per aandeel direct na opening van de beurs vrijdag ruim overheen. Chewy gaf 46,5 miljoen aandelen uit.

In reactie ging het aandeel van Zooplus met 6,5% omhoog, het Duitse bedrijf steeg daarmee 19% op de beurs, de sterkste stijging in vier jaar.

De opbrengsten moeten moederbedrijf Petsmart helpen: dat is overladen met een schuld van $8 miljard. Direct na de beursgong gingen de obligaties van PetSmart naar het hoogste niveau in twee jaar tijd.

Chewy werd als interessante belegging voorgespiegeld, omdat uit onderzoek zou blijken dat eigenaren van honden en katten ook in crisistijd dierenvoer blijven kopen.