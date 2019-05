Goed kwartaal Walmart op Amerikaanse markt

Bentonville - De Amerikaanse supermarktketen Walmart heeft met zijn verkopen in de Verenigde Staten het beste resultaat in een eerste kwartaal behaald in negen jaar. De omzet in Amerikaanse winkels die minstens een jaar zijn geopend nam in de eind april afgesloten periode met 3,4 procent toe. Daarmee lag de vergelijkbare verkoop al vier kwartalen op rij op meer dan 3 procent.