Britse pubs hamsteren Europees bier

Pubs voorzien volgens de Financial Times dat ze straks alleen nog met grote douaneproblemen bij hun speciaalbieren zoals Estrella kunnen komen.

Britten zijn gek op hun lager, maar drinken ook steeds meer Europese bieren.

Pub-toeleverancier Marston heeft al voor zes miljoen pond aan Estrella-bier ingeslagen. Daar doen Britse pub-klanten zo’n drie maanden over.

Wanordelijke Brexit

Zijn topman Ralph Findlay zegt hiermee „te anticiperen op een wanordelijke Brexit”, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie na het referendum in 2016.

De Brexit, gepland op 29 maart, is uitgesteld tot eind oktober.

Als het Britse parlement komende maanden geen oplossing vindt voor de definitieve Brexit - premier May brengt haar voorstel in juni voor de vierde keer in stemming - dan moet Marston opnieuw hamsteren, erkent Findlay.

Deze keten verkoopt per jaar ongeveer 250 miljoen vaten met Estrella-bier, naast Peroni en Birra Moretti, waarvoor het sinds 2017 een vergunning heeft gekregen. Het Brexit-probleem lijkt klein bier, maar de groei van de markt van Marston vorig jaar met 30% draaide vooral op verkopen van Estrella’s.

"Zware schade voor de lange termijn"

Marston is niet de enige: BrewDog merkt als „zware schade voor de lange termijn” door verzwakking van de Britse economie.

Deze Britse brouwer kocht Stone Brewing in Berlijn om er zeker van te zijn ook na de Brexit te kunnen blijven leveren aan zijn klanten in Europa.

De Britten lijden voorlopig overigens nauwelijks onder de Brexit, als het om het wegzetten van biertjes gaat: de omzet van alle grote brouwers is afgelopen jaar alleen maar gestegen.

Wel boeken Britten minder vakanties buiten het eiland. Ze stellen die, vooral vanwege de zorgen om de naderende afscheiding van de EU uit, aldus reisorganisatie Thomas Cook donderdag.

