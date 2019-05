Onderzoek naar fraude handel biodiesel

Dat laat het Britse Serious Fraud Office weten. De corruptiebestrijder werkt in het onderzoek samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In het kader van het onderzoek zijn eind vorige maand vestigingen doorzocht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Het Britse Greenergy heeft onder andere een biodieselfabriek in de haven van Amsterdam. Het bedrijf zegt mee te werken met de autoriteiten, maar wil niet verder ingaan op vragen omdat het onderzoek nog loopt.