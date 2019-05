Walmart topper op hoger Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger geopend. Beleggers zoeken naar richting na de tegenstrijdige signalen van de afgelopen dagen over het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. President Donald Trump tekende woensdag een decreet dat het Chinese technologiebedrijf Huawei beperkt om zijn apparatuur in de VS te verkopen.