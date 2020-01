Veel kerstkaarten te laat bezorgd

PostNL stelt zich niet te herkennen in deze cijfers. Wel positief is dat er minder pakketjes te laat werden bezorgd dan in andere jaren. Vooral in de sinterklaasperiode waren de prestaties een stuk beter dan in 2018, meldt de NOS. Afgelopen 5 december kwam 3,5 procent te laat, in 2018 was dat nog 5,5 procent.

Op tijd bestellen

Volgens onderzoeker Frank Quix van Q&A heeft een reclamecampagne van de webshops en pakketbezorgers goed gewerkt. „Daarin werd consumenten vanaf begin november al opgeroepen cadeautjes op tijd te bestellen en niet te wachten tot het laatste moment. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Wat ook hielp is dat de impact van Black Friday enorm groeide afgelopen jaar, en dat was een week voor Sinterklaas. Mensen hadden dus een hele week de tijd om te bestellen.”