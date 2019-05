Zilveren Archeon groeit naar 300.000 bezoekers

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Archeon onthulde Smit met burgemeester Liesbeth Spies in het bijzijn van een groot aantal gasten de bijzondere mozaïekvloeren in de twee nissen van de gereconstrueerde Romeinse thermen. Om dit jubileum te vieren legden de Vrienden van Archeon onder voorzitterschap van Leo van Sister in samenwerking met het Thermenmuseum in Heerlen deze vloeren aan. In het Themapark zijn 43 reconstructies van gebouwen, hutten en boerderijen uit de prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen te bewonderen die vroeger in Nederland stonden.

Smit roemde de grote economische betekenis van het jubilerende park voor de provincie. Eveneens was hij zeer te spreken over de internationale erfgoedlijn de ’Limesroute’, waar Archeon deel van uitmaakt. Burgemeester Spies: „Met Archeon en Avifauna speelt Alphen een steeds grotere rol als toeristische, annex recreatieve destinatie in Nederland. Met het oog op de discussie over ’overtoerisme’ zijn deze twee een goed alternatief.”

Eigenaren/directeuren Jack en Monique Veldman waren zeer vereerd met de lovende woorden. Zeker nu ook het aantal bezoekers is gegroeid naar 300.000. De ontwikkeling van het Romeins scheepvaartmuseum is volgens hen een volgend speerpunt.

Tijdens de informele receptie toonde directeur Hans Thuis van het Thermenmuseum in Heerlen zijn vreugde over de Limburgse accenten: de Pinot Gris van De Apostelhoeve en de echte Limburgse vlaai.

Die vielen ook in goede aarde bij Eric Carree, voorzitter van de Vereniging Ondernemers Alphen aan den Rijn, die met 1000 leden misschien wel de grootste ondernemersvereniging van Nederland.