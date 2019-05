Varkenspest ’nationale ramp’ voor China

Bij deze belangenbehartiger komen steeds meer alarmsignalen uit het hele land binnen. De zogeheten Afrikaanse varkenspest die onder de miljoenen varkens woedt is nog altijd niet afdoende beperkt, meldt Bloomberg donderdag.

Boeren mogen dan voorlopig wel profiteren van de prijsstijging voor het immer gewilde varkensvlees, de verwerkers lijden onder de krapte in de markt.

De uitval van varkens, die vanwege de pest massaal worden afgemaakt, bij de grote vraag van consumenten, leidt tot een steeds verder stijgende prijs.

Tragedie voor Chinese slagers door gebrek aan varkensvlees. Ⓒ AFP

Al langer was het effect van de schade aan de veelstapel door deze ziekte tot in de Nederland doorgedrongen. De afzet van Chinees varkensvlees is al met 30 tot 40% teruggelopen, aldus de Vereniging van Nederlandse Vleeswarenindustrie half april.

Om vlees voor de gewone Chinees betaalbaar te houden, is een ingreep van de overheid in Peking nodig, aldus Li Xirong van de belangenvereniging tegenover vierhonderd vertegenwoordigers uit de sector bijeen in Wuhan. Alleen met subsidie kan de sector de klap opvangen.

Grote internationale bijeenkomsten van de varkenssector zoals die in het Amerikaanse Des Moines volgende maand, zijn afgelast uit vrees voor besmettingen hoewel het virus niet op mensen wordt overgedragen.