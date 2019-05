Analyse: spionnen en telecom ruziën om Huawei

Huawei blijft omstreden in het Westen, omdat het gezien wordt als mogelijk gereedschap voor Chinese spionage. Ⓒ Bloomberg

De telecomsector staat tegenover de spionnen in de vraag of we Huawei-apparatuur in onze telecomnetwerken moeten toelaten. Kunnen we veilig onze data door de Chinese kastjes sturen, of belandt dan meteen al onze gevoelige info in Peking? Inlichtingendiensten wil Huawei weren, de telecomsector niet.