AEX zet nieuwe piek neer aangevuurd door Shell; Prosus weer in trek

De AEX noteert rond kwart voor tien 0,8% in de plus op 753,7 punten, het hoogste niveau ooit en een ruime aanscherping van het vorige record eerder deze maand. De Midkap-index gaat 0,6% vooruit naar 1063,5 punten.

Wall Street maakte gisteravond overwegend een pas op de plaats na het Amerikaanse rentebesluit. De Fed hield de rente ongewijzigd, maar ziet de grootste economie ter wereld wel dusdanig snel herstellen dat de doelen van het stimuleringsbeleid dichterbij komen. Centralebankpresident Jerome Powell verklaarde dat tijdens de beleidsvergadering is gesproken over het afbouwen van de obligatie-aankopen, maar verzekerde dat het nog een poos zal duren voordat de Fed de rente zal verhogen.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen donderdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 3% dankzij een sterk herstel van de Chinese technologiebedrijven.

Arcelor koploper na cijfers

In de AEX krijgt Shell er 3,4% bij na een zeer goede ontvangst van de resultaten. Het olie- en gasconcern heeft een sterk kwartaal achter de rug dankzij de hoge olieprijzen. In dezelfde periode een jaar eerder leed Shell nog een fors verlies doordat de olieprijzen hard werden geraakt door de coronapandemie. Om de aandeelhouders te belonen keert Shell meer dividend uit en gaat het concern voor $2 miljard aan eigen aandelen inkopen.

ArcelorMittal is eveneens flink in trek met een koerssprong van 3,9%. De staalproducent boekte een flinke winst in het tweede kwartaal dankzij het economische herstel van de coronacrisis. Topman Aditya Mittal verwacht dat de vraag in de tweede jaarhelft verder zal toenemen. Om de aandeelhouders te belonen gaat het concern voor €2,2 miljard aan eigen aandelen inkopen.

Prosus zet de forse herstelbeweging voort met een vooruitgang van 3,8% in navolging van het forse herstel bij de Chinese techconcern Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. Begin deze week ging Prosus nog gebukt onder de zorgen over de hardere aanpak van techreuzen door de Chinese overheid.

Relx koerst % hoger. Het digitale mediaconcern heeft over de eerste jaarhelft bij 4% omzetgroei zijn bedrijfsresultaat met 11% verhoogd. De winst per aandeel steeg 10%. Daarmee troeft het de gemiddelde verwachtingen van analisten af.

Unibail-Rodamco-Westfield is in mindere doen met een achteruitgang van 3,4%. Het winkelvastgoedconcern is „voorzichtig optimistisch” nu alle winkelcentra weer open zijn. De netto-huurinkomsten lagen in de eerste jaarhelft echter nog ruim een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

In de Midkap zit Fugro in de lift met een plus van 3,7%. De bodemonderzoeker wist in de eerste jaarhelft weer winst te boeken na een fors verlies in dezelfde periode een jaar eerder.

Arcadis valt ook in de smaak en dikt 2,5% aan. Advies- en ingenieursbureau zag de omzet en het resultaat stijgen in het afgelopen kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor de komende jaren.

Intertrust zakt ruim 3% weg. Bij de financieel dienstverlener kwartaal stonden de winstmarges wel onder druk door een boete op de Kaaimaneilanden voor het niet nakomen van administratieve verplichtingen.

AScX-fonds CM.com springt 3,8% vooruit na de melding dat de groei in het voorbije kwartaal bij het techbedrijf uit Breda nog sneller is gegaan dan de eigen verwachting.

