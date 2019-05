'Intertrust moet meer inzetten op overnames'

Amsterdam - Als Intertrust het dividend zou verlagen en in plaats daarvan zou inzetten op overnames en aandeleninkoopprogramma's, zou dat de koers van het aandeel ten goede komen. Dat meent Lucerne Capital Management dat naar eigen zeggen een belang van net geen 5 procent heeft in de financieel dienstverlener. Intertrust is volgens Lucerne nu te goedkoop in vergelijking met branchegenoten.