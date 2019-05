Bloemen bij de baron

Hoe hou je een prachtig monument in een groene omgeving financieel gezond? Voormalig coureur Arthur baron van Dedem en zijn echtgenote maken er een uitdaging van op kasteel Ophemert in Neerijnen. Nu met het evenement Gardenista voor iedereen die óók een tuin heeft, van welk formaat ook.

,,In twee dagen hadden we hier al massa’s mensen!”, keek Alexandra van Dedem-Tielkemeijer verrast om zich heen. ,,Afgezien van de kaartenverkoop, kwamen er nog eens 16 bussen!” Het paar, dat aanvankelijk geen idee had of dit initiatief wel zou aanslaan, verwelkomde al 6000 mensen die houden van bloemen en planten, lekker eten en (klassieke) muziek. Inclusief de ’collega-landgoeduitbaters’ van Mariënwaerdt in Beesd: de familie Van Verschuer. Zo zal het nog wel even doorgaan tot en met zondag, als zangeres Karin Bloemen als een van de laatste artiesten het tuinspektakel weer afsluit.