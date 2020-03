Dow Jones gaat uit zijn dak met record in punten

De Dow-Jonesindex schoot 11,3% omhoog naar 20.685 punten. De brede S&P 500 sprintte 9,3% vooruit tot 2446 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 8,1% bij tot 7418 punten.

Na de recente uitverkoop op Wall Street vanwege de aangewakkerde angst voor een diepe recessie door de sterk beperkende maatregelen om het coronavirus te bestrijden putten beleggers moed uit de ongekende steunmaatregelen die de Federal Reserve de voorgaande dag naar buiten bracht.

Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat de Amerikaanse overheid snel met enorme bedragen de Amerikaanse economie de helpende hand zal gaan bieden. De onderhandelingen over het Amerikaanse steunpakket laten vooruitgang zien. Het aantal openstaande punten is „significant” gedaald, zei de leider van de minderheid in de Senaat Chuck Schumer na een „constructief” gesprek met de minister van Financiën Steven Mnuchin. Mnuchin vertegenwoordigt de interesses van de Republikeinen. De stemming over het noodpakket is al twee keer uitgesteld vanwege onenigheden met de Democraten.

De duidelijke opleving van de olieprijs (WTI) droeg eveneens bij om de weg omhoog terug te vinden. Het zwarte goud maakte recent nog een duikvlucht tot onder de $20 per vat, maar liep dinsdag weer op tot dicht tegen de $24. Olie- en gasconcern Chevron (+22,7%) gaat zijn kapitaaluitgaven verminderen en schort aandeleninkopen op. Het bedrijf wil daarmee de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijzen het hoofd bieden. Ook oliedienstverleners als Schlumberger en Halliburton, die beloofden hun uitgaven te beperken, stonden met plussen tot 27 procent bij de winnaars.

Levensmiddelenconcern Mondelez, dat goede zaken doet vanwege hamsterwoede, won 11,3 procent. De onderneming gaat zo'n 10.000 medewerkers in de distributie, productie en verkoop tijdelijk beter belonen.