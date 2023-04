Onderzoeksraad: omwonenden Tata Steel te weinig beschermd

De overheden verzaken hun taak, concludeert de OVV. Zij stellen zich veel te „procedureel” op. Vaak ontbreekt de capaciteit en kennis bij controlediensten. Daardoor is het „niet vanzelfsprekend” dat de gezondheid van mensen voldoende wordt beschermd, de Onderzoeksraad. Die bescherming is een basistaak van de overheid, benadrukt het. Verbetert de overheid dat toezicht niet snel, dan raken burgers het vertrouwen kwijt.

Het onderzoek begon twee jaar geleden bij Tata Steel in IJmuiden en breidde zich uit naar het industriële cluster van Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen (APN). Ook daar kwam vervuiling voor. De Onderzoeksraad polste hoe groot de invloed is op de gezondheid van bewoners er omheen.

De conclusies zijn hard: toezichthouders treden pas op als bewoners gaan klagen. Daarin zit een patroon. Omwonenden voelen zich daardoor niet serieus genomen. Ze krijgen vaak technisch verwoorde mails als antwoord, zonder dat ze het idee krijgen dat hun overheid begrijpt hoe ingrijpend de uitstoot hun leven raakt.

Weinig verbetering

Te vaak gaan overheden uit van aannames en modelberekeningen „in plaats van harde metingen”, schrijft de Onderzoeksraad. Die vraagt om meer controles.

„Lokale overheden en omgevingsdiensten gebruiken niet alle beschikbare middelen om de uitstoot van de industrie te verminderen en bedrijven te houden aan bestaande normen en regelgeving”, aldus de OVV. „Ook toetsen zij gezondheidsrisico’s niet systematisch en hebben ze niet altijd een compleet beeld van de uitstoot.”

De staalmaker aan de Noordzee viel afgelopen jaar als grootste vervuiler van Nederland het meeste op. Tata Steel Nederland kreeg een stapel boetes wegens overtredingen. Het bedrijf beloofde beterschap nadat stofwolken met vervuiling in omliggende dorpen neerdaalden. De overheid mocht vanaf 2016 onderzoek naar ’zeer zorgwekkende stoffen’ doen, maar controleurs vroegen data pas vanaf 2019 op.

Strafrechtelijk onderzoek

De OVV constateert nu dat ingrepen onvoldoende werken. Tata Steel zegt de aanbevelingen ter harte te nemen. ,,We omarmen de conclusie dat er een beter beeld moet komen van het effect van uitstoot op de omgeving en dat nog meer gestuurd moet worden op het verminderen van deze effecten”, stelt de onderneming. Tata Steel zegt ’al flinke stappen’ te hebben gezet. ,,We hebben allemaal hetzelfde doel. Ook wij wonen en werken in de IJmond.”

De uitstoot van de grootste staalmaker van Nederland leidde tot strafrechtelijk onderzoek. In november vorig jaar bezochten medewerkers van het Openbaar Ministerie het terrein in IJmuiden. Ook toeleverancier Hasco Metals werd onderzocht.

Begin 2022 meldde het RIVM verhoogde concentraties van zeer schadelijke metalen en andere stoffen te hebben aangetroffen. Metingen leverden waarden op die een factor vijf hoger lagen voor lood en een factor vijftig hoger voor koperdeeltjes dan de eigen gegevens van Tata. Voor kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) lagen de metingen van het RIVM voor 2022 een factor duizend hoger dan Tata zou melden. Een ’significant’ deel van de uitstoot is afkomstig van Tata Steel, zo bevestigde het RIVM eerdere studies.

Miljard subsidie

Tata Steel-ceo Hans van den Berg vroeg begin maart om €1 miljard subsidie voor vernieuwing van de fabrieken. Hij wil met die subsidie, naast eigen investeringen, de overgang naar ’groen’ staal maken: ovens worden niet langer gestookt met steenkool maar krijgen stroom van windenergie van het windpark voor de kust van IJmuiden.

Aan alle drie de industrieclusters adviseert OVV „ten minste voor inzicht in de eigen productieprocessen” te zorgen. Dat is nu niet op orde. En: ,,Zorg ten minste voor het verlagen van de blootstelling van omwonenden aan schadelijke stoffen zodra er verhoogde gezondheidsrisico’s blijken te zijn.”

De OVV adviseert het Rijk om de controleurs veel meer middelen te geven om goed toezicht te kunnen houden. De bestudeerde overheden hebben alle een ’weinig kritische en ambitieuze houding’. Ze zouden bij vergunningverlening en het toezicht veel actiever moeten zijn en hun eisen aanscherpen om te voorkomen dat omwonenden gezondheidsproblemen krijgen.

,,Het winst maken gaat voor de gezondheid van de mensen die naast grote vervuilers wonen”, zo reageert Greenpeace op het rapport. De provincie Noord-Holland stelt sinds enige jaren extra te investeren in toezicht. Het hele systeem van wet- en regelgeving in Nederland zou opnieuw bekeken moeten worden om zo de gezondheid van mensen voorrang te geven, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof in reactie op het rapport. Enkele Kamerleden zeggen niet te snappen waarom de industrie zich nog steeds te weinig bekommert om de omgeving waarin zij produceren.