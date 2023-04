Onderzoeksraad: omwonenden Tata Steel te weinig beschermd

De overheden verzaken hun taak, concludeert de OVV. Zij stellen zich vaak veel te „procedureel” op. Daardoor is het „niet vanzelfsprekend” dat de gezondheid van mensen voldoende wordt beschermd, concluderen onderzoekers in het donderdag verschenen rapport. Die bescherming is een basistaak van de overheid, zo stellen zij.

De onderzoekers keken behalve naar Tata Steel in IJmuiden naar het industriële cluster in Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen (APN). Ze polsten hoe die hun invloed hebben op de gezondheid van bewoners er omheen.

De conclusies zijn hard: toezichthouders en overheden treden bij herhaling pas op als bewoners gaan klagen. Omwonenden voelen zich daardoor volgens onderzoekers helemaal niet serieus genomen. Ze krijgen vaak technisch verwoorde mails als antwoord van hun gemeente of de toezichthouder, zonder dat ze het idee hebben dat hun overheid begrijpt hoe ingrijpend de uitstoot hun leven raakt.

Geen verbetering

Tata Steel springt daar weer uit. De staalmakers aan de Noordzee beloofden afgelopen jaar beterschap nadat stofwolken met vervuiling neerdaalde in omliggende dorpen. De OVV constateerde onvoldoende verbetering.

De uitstoot van de grootste staalmaker van Nederland leidde inmiddels tot strafrechtelijk onderzoek. November vorig jaar bezochten leden van het Openbaar Ministerie het terrein in IJmuiden, als onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke milieuovertredingen ook bij toeleverancier Hasco Metals.

Begin 2022 meldde het RIVM verhoogde concentraties van zwaar vervuilde metalen en andere stoffen te hebben aangetroffen. Eind maart meldde het RIVM dat uit nieuw onderzoek bleek dat de hoeveelheid schadelijke stoffen rond de staalfabriek vorig jaar, ondanks maatregelen die Tata Steel had genomen, nog steeds aanzienlijk hoger lagen dan in de rest van het land.

Het verschil tussen de RIVM-meting en de eigen gegevens van Tata was een factor vijf hoger voor lood en een factor vijftig hoger voor koperdeeltjes. Voor kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) lagen de metingen van het RIVM voor 2022 een factor duizend hoger. Een ’significant’ deel van de uitstoot is afkomstig van Tata Steel, zo bevestigde het RIVM eerdere studies.

Miljard subsidie

Tata kondigde een serie investeringen en verbeteringen aan om uitstoot naar de omliggende dorpen te beperken. Tata Steel-ceo Hans van den Berg vroeg begin maart om €1 miljard subsidie. Het wil daarmee, naast eigen investeringen, de overgang naar ’groen’ staal maken: ovens worden niet langer gestookt met steenkool maar krijgen stroom van windenergie van het windpark voor de kust van IJmuiden.