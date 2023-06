Premium Het beste van De Telegraaf

Rechter zet ook bijl in gerepareerde spaartaksregeling

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

De reparatiewet die staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) doorvoerde voor de box 3-heffing, blijft ook niet heel voor de rechter. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Ook de gerepareerde spaartaksregeling is onrechtvaardig tegenover mensen die weinig rendement maken op hun beleggingen, oordeelde de Haarlems rechtbank in een beroepszaak van een belastingplichtige. Het kabinet kwam met de reparatiewet nadat de Hoge Raad in zijn opzienbarende kerstarrest van 2021 een streep door de bestaande box 3-belasting zette.