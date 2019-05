'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

Op het Damrak staat Takeaway.com in de schijnwerpers. De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon heeft een belang genomen in maaltijdbestelbedrijf Deliveroo. Het Britse Deliveroo is een concurrent van het in Nederland opgerichte Takeaway.com. Beide bedrijven zijn ook actief op de Nederlandse markt. De steun van Amazon kan Deliveroo een belangrijk zetje geven in de concurrentie met rivalen als Takeaway, Uber Eats en Just Eat.

De aandelen van informatieleverancier Wolters Kluwer en postbedrijf PostNL zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor Wolters Kluwer terug en Jefferies werd negatiever over PostNL.

Minder verlies

Ook Intertrust weet de focus op zich gericht. Volgens Lucerne Capital Management, dat naar eigen zeggen een belang van net geen 5 procent heeft in de financieel dienstverlener, zou Intertrust het dividend moeten verlagen en in plaats daarvan inzetten op overnames en aandeleninkoopprogramma's. Intertrust is volgens Lucerne nu te goedkoop in vergelijking met branchegenoten.

Curetis kwam nog met cijfers. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf boekte in het eerste kwartaal fors meer omzet en leed minder verlies. Het bedrijf wist de kosten te verlagen en had aan het einde van het kwartaal nog 6,2 miljoen euro in kas.

Hoger slot

Aandeelhouders van onlinebroker BinckBank krijgen meer tijd om hun aandelen aan te melden bij Saxo Bank. De Deense branchegenoot geeft ze nu tot 31 juli om akkoord te gaan met het bod van 424 miljoen euro. Eerder moesten Binck-beleggers uiterlijk 22 mei hun aandelen aanmelden.

De Europese beurzen sloten donderdag stevig hoger. De AEX-index klom 1,1 procent tot 559,15 punten en de MidKap steeg 0,5 procent tot 773,12 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,7 procent. Wall Street ging voor de derde dag op rij vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in de plus op 25.862,68 punten. De brede S&P 500 ging 0,9 procent omhoog en technologiebeurs Nasdaq steeg 1 procent.

De euro was 1,1174 dollar waard, tegen 1,1177 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 62,94 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 72,65 dollar per vat.