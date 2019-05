Overnames geven resultaten Richemont glans

Richemont, onder meer de eigenaar van juwelen- en horlogemaker Cartier, sloot het boekjaar dat liep tot 1 april af met een omzet van bijna 14 miljard euro. Dat betekende een stijging met ruim een kwart in vergelijking met een jaar eerder.

Exclusief overnames en wisselkoerseffecten zou sprake zijn van 8 procent groei. In China en Hongkong, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika zette het bedrijf op vergelijkbare basis een dubbelcijferige omzetgroei in de boeken.

De operationele winst steeg met 5 procent tot 19, miljard euro. De winstmarge kwam uit op krap 14 procent. Dat is het laagste niveau in ruim tien jaar tijd. Naast de kosten voor overnames deed ook een eenmalige afschrijving van 118 miljoen euro onder meer vanwege het terugkopen van oude voorraden de winstgevendheid geen goed.