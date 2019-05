Aegon stopt samenwerking met Sony Life

De verkoop van het belang aan Sony Life, dat nu alleen verdergaat, past volgens Aegon in de strategie om meer te focussen op winstgevende omzetontwikkeling en duurzame kapitaalgroei. "Met de veranderende marktomstandigheden zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de toekomst van onze annuïteitenactiviteiten in Japan het best gediend zijn met één eigenaar, Sony Life", zei Aegon-topman Alex Wynaendts in een toelichting.

