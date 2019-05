Eurocastle ziet zijn inkomsten dalen

De middelen uit operaties (funds from operations of FFO) kwamen uit op ruim 6,5 miljoen euro, tegen 10,2 miljoen euro in de vorige verslagperiode. De aangepaste nettovermogenswaarde dikte wel aan tot 437,3 miljoen euro. In het laatste kwartaal van 2018 was dat nog 393 miljoen euro. De onderneming wil over de eerste drie maanden van het jaar een kwartaaldividend uitkeren van 0,15 euro per aandeel, even veel als een kwartaal daarvoor.

Eurocastle investeert als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans), en andere aan vastgoed gerelateerde activa.