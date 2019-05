Lastige chipmarkt zit ook RoodMicrotec dwars

Zwolle - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec kampt net als sectorgenoten met de lastige marktomstandigheden op de chipmarkt. Ook werd een grote bestelling geannuleerd. Dat alles resulteerde in het eerste kwartaal van het jaar in een 10 procent lagere omzet voor de beursgenoteerde onderneming in vergelijking met een jaar eerder.