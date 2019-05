Consumentenbond wil boete voor Alibaba

De bond heeft ’dringend’ aan waakhond Autoriteit Consument & Markt gevraagd om op te treden tegen AliExpress, de naam waaronder het bedrijf van multimiljardair Jack Ma in Europa opereert. Andere consumentenorganisaties hebben de waakhond in hun eigen land aangesproken.

Ze verwijten Ali onder meer dat het verboden is om gekochte producten binnen twee weken zonder opgaaf van reden terug te sturen. Dat moet volgens Europese consumentenregels wel kunnen. Volgens diezelfde regels moeten consumenten de mogelijkheid hebben om bij een geschil in eigen land naar de rechter te stappen. In de voorwaarden van AliExpress staat echter dat geschillen bij een arbitrage-instituut in Hongkong moeten worden uitgevochten.

De BEUC, een koepelorganisatie voor consumentenclubs, stelt bovendien dat de voorwaarden van AliExpress onduidelijk zijn en niet altijd in de juiste taal beschikbaar. De ACM was vanochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.